Dopo il Gran Premio in Ungheria, la classifica generale vede Antonelli salire al terzo posto, migliorando la sua posizione rispetto a Hamilton e Russell. Lando Antonelli ha concluso la gara con un vantaggio sui rivali, grazie a una strategia efficace e alla vettura più veloce in pista. Il team radio ha riferito che Antonelli aveva la vettura più performante del circuito, suggerendo un risultato favorevole per il pilota. La gara si è conclusa con Antonelli che ha allungato sui concorrenti diretti.

"Lando hai chiaramente la macchina più veloce del circuito". Il team radio dell'ingegnere di pista sembra preannunciare la vittoria dell'attuale campione in carica, la dodicesima in carriera. Weekend positivo in generale per la McLaren, già designati tra i favoriti insieme alla Ferrari. Sfuma il sogno della doppietta a pochi giri dalla fine: dopo una partenza a razzo per entrambi i Papaya e una bagarre iniziale che ha visto in testa Piastri per diversi giri, l'australiano è stato costretto a ritirarsi per un problema. Verstappen segue Norris e chiude come a Spa sul podio. Kimi conferma quanto detto in conferenza stampa: "Iniziare da sfavorito mi dà più gusto" e si aggiudica la 3° posizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Come cambia la classifica dopo l'Ungheria: Antonelli ride, è terzo, ma allunga su Hamilton e Russell

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