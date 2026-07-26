di Lucia Bigozzi AREZZO "Non può bastare un semplice mi dispiace". Non per una madre che ha perso una figlia di 23 anni, non per gli amici e chi le ha voluto bene, non per la grande famiglia della Misericordia. Il camionista alla guida del tir mentre postava un video su Tik Tok quella mattina del 4 agosto di un anno fa, piombò sull’ambulanza con a bordo Giulia Santoni e Gianni Trappolini, volontari in divisa giallo-celeste e Franco Lovari, il paziente che stavano accompagnando all’ospedale della Gruccia, dopo gli esami al San Donato. Uno schianto terribile, l’ambulanza finì schiacciata contro un altro camion: una strage, tre morti e quindici feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Combatto solo nel nome di Giulia". Perde la figlia nello schianto in A1 e apre a chi ha causato la strage

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MAMMAGIULIA E FIGLIODIEGO LITIGANO E SI SEPARANO PER SEMPRE, CACCIATO DI CASA..

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