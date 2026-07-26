Combatto solo nel nome di Giulia Perde la figlia nello schianto in A1 e apre a chi ha causato la strage
di Lucia Bigozzi AREZZO "Non può bastare un semplice mi dispiace". Non per una madre che ha perso una figlia di 23 anni, non per gli amici e chi le ha voluto bene, non per la grande famiglia della Misericordia. Il camionista alla guida del tir mentre postava un video su Tik Tok quella mattina del 4 agosto di un anno fa, piombò sull’ambulanza con a bordo Giulia Santoni e Gianni Trappolini, volontari in divisa giallo-celeste e Franco Lovari, il paziente che stavano accompagnando all’ospedale della Gruccia, dopo gli esami al San Donato. Uno schianto terribile, l’ambulanza finì schiacciata contro un altro camion: una strage, tre morti e quindici feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
MAMMAGIULIA E FIGLIODIEGO LITIGANO E SI SEPARANO PER SEMPRE, CACCIATO DI CASA..
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