Colpaccio Atletico Madrid arriva dal PSG | è ufficiale
L'Atletico Madrid ha annunciato l'arrivo di un giocatore dal PSG. La firma è stata ufficializzata e i dettagli dell'operazione sono stati comunicati. In attesa di definire l'acquisto di Nico Gonzalez dalla Juventus, la squadra spagnola ha concluso un importante trasferimento internazionale.
Grandissimo colpo di mercato da parte dei Colchoneros: ufficiale la firma, ecco tutti i dettagli dell’affare. In attesa di sbloccare l’affare Nico Gonzalez con la Juventus, l’ Atletico Madrid mette a segno un grandissimo colpo di mercato. La società spagnola, infatti, si assicura le prestazioni di Lee Kang-in, centrocampista sudcoreano classe 2001 proveniente dal Paris Saint-Germain. Lee Kang-in (Ansa) – calciomercato.it Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 e proverà a rilanciarsi e a dimostrare il suo effettivo valore, dopo una stagione complicata in Francia dove ha trovato poco spazio agli ordini del tecnico Luis Enrique. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Atletico Madrid Ve PSG, ampiyonlar Ligi Yar Finalinde
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