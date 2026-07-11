Il centrocampista danese Morten Hjulmand ha firmato con l’Atletico Madrid, che ha annunciato ufficialmente l’acquisto questa mattina. Il giocatore, seguito da tempo dal Milan, lascia così la concorrenza del club italiano per approdare nella squadra spagnola. La trattativa si è conclusa con il trasferimento del calciatore, che ora indosserà la maglia dell’Atletico Madrid, lasciando il calciomercato rossonero senza il suo obiettivo.

Adesso è ufficiale: Morten Hjulmand è un nuovo giocatore dell' Atletico Madrid. Il club spagnolo ha annunciato questa mattina il colpo a sorpresa, che strappa il centrocampista danese dalla concorrenza del Milan, che da tempo lo seguiva con grandissimo interesse per rinforzare la propria mediana. Hjulmand ha firmato un contratto a lunghissimo termine con i Colchoneros, legandosi alla squadra di Simeone fino al giugno 2031. Milan, le cifre di Hjulmand all'Atletico.. Il trasferimento si è sbloccato con le condizioni imposte dai portoghesi: lo Sporting non voleva fare sconti e ha fissato una linea invalicabile, niente trattative sotto i 40 milioni di euro di parte fissa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, niente Hjumland per i rossoneri: ufficiale all'Atletico Madrid

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Calciomercato Milan, in arrivo Gonçalo Ramos: le cifre

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