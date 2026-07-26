coloni assaltano la cisgiordania israele pronto a un nuovo fronte

Nel corso degli ultimi giorni, coloni israeliani hanno attaccato diverse aree in Cisgiordania, con sparatorie e rastrellamenti che hanno coinvolto sia abitanti palestinesi che forze di sicurezza. Le operazioni si sono intensificate, portando a un aumento delle tensioni e a un’ulteriore penetrazione dello Stato ebraico nella regione. La situazione resta instabile, con episodi di violenza che continuano a verificarsi quotidianamente.

Sparatorie e rastrellamenti: continua la penetrazione dello Stato ebraico nell’area. Non si placa l’ondata di violenza in atto da giorni in Cisgiordania fra gli abitanti palestinesi e i coloni estremisti israeliani. Ciò nel contesto che da tempo vede il governo di Benjamin Netanyahu autorizzare nuovi insediamenti ebraici illegali nella prospettiva di una futura annessione della Cisgiordania a Israele, caldeggiata dall’ultradestra. Oltre a scontri dei giorni precedenti, venerdì erano morti per una sparatoria a Sudovest di Nablus, nel villaggio palestinese di Tell, due coloni israeliani e quattro palestinesi, dopo che un gruppo di coloni armati era entrato nell’abitato e un palestinese aveva sottratto loro un’arma. 🔗 Leggi su Laverita.info

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#RAI Le edizioni serali del Tg1 e del Tg2 hanno ricostruito l’assalto dei coloni alla città di Tal, in #Cisgiordania, presentandolo come un attacco dei palestinesi contro un gruppo di escursionisti. senza una informazione corretta NON SIAMO LIBERI #sionism x.com

Il Consiglio dei coloni israeliani in Cisgiordania emette un'ammissione senza precedenti di ABUSO SESSUALE RITUALISTICO di minori dopo che un emittente ha rivelato una copertura (International Business Times) reddit

Cisgiordania, escalation dopo gli scontri a Nablus: operazione israeliana e nuovi attacchi dei coloniLa reazione israeliana e dei coloni allo scontro a fuoco in cui ieri sono morti, vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania, 4 palestinesi e anche due militari israeliani è stata oggi durissima. tg.la7.it

Ancora sangue in Cisgiordania: 5 morti e 6 feriti in uno scontro tra coloni israeliani (aiutati dall’Idf) e residenti palestinesiLa tensione è esplosa nei pressi del villaggio palestinese di Tell, vicino Nablus, dove un alterco è degenerato in una sparatoria che ha coinvolto anche l’esercito di Israele. Ma l’Anp denuncia un ... tpi.it