Coloni assaltano la Cisgiordania Israele pronto a un nuovo fronte

Da laverita.info 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso degli ultimi giorni, coloni israeliani hanno attaccato diverse aree in Cisgiordania, con sparatorie e rastrellamenti che hanno coinvolto sia abitanti palestinesi che forze di sicurezza. Le operazioni si sono intensificate, portando a un aumento delle tensioni e a un’ulteriore penetrazione dello Stato ebraico nella regione. La situazione resta instabile, con episodi di violenza che continuano a verificarsi quotidianamente.

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Sparatorie e rastrellamenti: continua la penetrazione dello Stato ebraico nell’area. Non si placa l’ondata di violenza in atto da giorni in Cisgiordania fra gli abitanti palestinesi e i coloni estremisti israeliani. Ciò nel contesto che da tempo vede il governo di Benjamin Netanyahu autorizzare nuovi insediamenti ebraici illegali nella prospettiva di una futura annessione della Cisgiordania a Israele, caldeggiata dall’ultradestra. Oltre a scontri dei giorni precedenti, venerdì erano morti per una sparatoria a Sudovest di Nablus, nel villaggio palestinese di Tell, due coloni israeliani e quattro palestinesi, dopo che un gruppo di coloni armati era entrato nell’abitato e un palestinese aveva sottratto loro un’arma. 🔗 Leggi su Laverita.info

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