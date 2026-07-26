Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026, conquistando il suo quinto titolo. Durante le tre settimane di gara, il ciclista sloveno non ha mai incontrato difficoltà e si è imposto con ampio margine. Lo stesso evento ha visto anche la vittoria di Evenepoel, che si trovava oltre sei minuti dietro in classifica generale. La corsa si è conclusa con Pogacar in testa, seguito da altri ciclisti in posizione di rilievo.

Tadej Pogacar ha ufficialmente vinto il Tour de France 2026: nel corso delle tre settimane di gara non è mai andato in difficoltà, ha dominato con assoluta disinvoltura e ha conquistato per la quinta volta in carriera la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Il fuoriclasse sloveno ha rispettato il pronostico della vigilia e ha alzato al cielo il trofeo più ambito, salendo sul gradino più alto del podio allestito sui Campi Elisi di Parigi ed eguagliando il record di grandi icone della storia del ciclismo. L’alfiere della UAE Emirates si è tolto la soddisfazione di imporsi anche in cinque frazioni, giganteggiando in montagna e... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Pogacar si consacra con il pokerissimo! Evenepoel a più di 6 minuti

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TOUR DE FRANCE 2026 - INCROYABLE ! Evenepoel PIÈGE Pogacar, Vingegaard chute et abandonne

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