Civ a Misano | Delbianco domina la Racing Night ma cade in Gara 2

Notizia in breve

Durante la Racing Night a Misano, il pilota Yamaha Dmr Racing ha conquistato la vittoria di notte davanti a un pubblico numeroso. Tuttavia, in Gara 2, ha perso il controllo e è caduto. Tulovic ha approfittato dell’occasione, vincendo la seconda gara. Rinaldi si è classificato secondo in entrambe le corse, ottenendo due piazzamenti sul podio. La manifestazione si è svolta sul circuito di Misano, con le gare che si sono disputate nelle ore serali e domenicali.