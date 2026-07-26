Civ a Misano | Delbianco domina la Racing Night ma cade in Gara 2

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Racing Night a Misano, il pilota Yamaha Dmr Racing ha conquistato la vittoria di notte davanti a un pubblico numeroso. Tuttavia, in Gara 2, ha perso il controllo e è caduto. Tulovic ha approfittato dell’occasione, vincendo la seconda gara. Rinaldi si è classificato secondo in entrambe le corse, ottenendo due piazzamenti sul podio. La manifestazione si è svolta sul circuito di Misano, con le gare che si sono disputate nelle ore serali e domenicali.

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Sul circuito di Misano uno spettacolo unico: il pilota Yamaha Dmr Racing vince di notte davanti a un folto pubblico ma poi cade la domenica. Tulovic ne approfitta e trionfa in Gara 2, ma sorride anche Rinaldi con due secondi posti. Dominio Yamaha in Supersport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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