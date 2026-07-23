Civ è tempo di Racing Night a Misano | info e programma sulla gara in notturna

Notizia in breve

Il quarto appuntamento stagionale del campionato CIV si svolge a Misano con una gara in notturna. La manifestazione prevede le competizioni di Supersport e Superbike disputate al crepuscolo sul circuito. L'evento si svolge in orario serale, con le gare che si tengono sotto le luci artificiali del tracciato. Sono previste sessioni di prove e qualifiche nelle ore precedenti alle competizioni principali. La manifestazione si svolge sul circuito di Misano, noto per la sua atmosfera particolare durante le gare in notturna.