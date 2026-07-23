Civ è tempo di Racing Night a Misano | info e programma sulla gara in notturna
Il quarto appuntamento stagionale del campionato CIV si svolge a Misano con una gara in notturna. La manifestazione prevede le competizioni di Supersport e Superbike disputate al crepuscolo sul circuito. L'evento si svolge in orario serale, con le gare che si tengono sotto le luci artificiali del tracciato. Sono previste sessioni di prove e qualifiche nelle ore precedenti alle competizioni principali. La manifestazione si svolge sul circuito di Misano, noto per la sua atmosfera particolare durante le gare in notturna.
Il quarto appuntamento stagionale del Dunlop Civ è anche quello più suggestivo, con le gare di Supersport e Superbike al crepuscolo sul tracciato di Misano. Ecco tutti gli orari e le info utili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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