Il vice presidente delle Black Angels Perugia Volley ha dichiarato che la squadra ha completato le operazioni di mercato e che tutto è pronto per puntare alla serie A1 nella prossima stagione. Ha espresso ottimismo riguardo alle possibilità della squadra, senza fornire ulteriori dettagli sui giocatori o sui piani specifici. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto di presentazione ufficiale.

Ciro Iacone mostra tutto il suo ottimismo in vista della nuova stagione sportiva che attende le Black Angels Perugia Volley. Il vice presidente commenta soddisfatto le operazioni di mercato. "La squadra è stata costruita bene e con calma. I nomi sono di assoluto rilievo per un bel campionato di A2. Non ho partecipato direttamente alle scelte tecniche ma Ambroglini e Micoli ci hanno lavorato molto. Il presidente Bartoccini ha mantenuto l’equilibrio economico che i soci del club avevano concordato e comunque in linea con una squadra intenzionata a primeggiare. Anche se ci sono formazioni competitive che puntano alla promozione, credo che abbiano tutte le carte in regola per fare una stagione di alto livello e raggiungere di nuovo la serie A1, che è chiaramente il nostro obiettivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciro Iacone lancia le Black Angels: : "C’è tutto per puntare alla serie A1"

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