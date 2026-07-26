Un investimento di 50 miliardi di euro nelle autostrade viene annunciato come motore di crescita economica. La notizia richiama anche il passato, ricordando come negli anni Sessanta il boom economico sia stato favorito dall’espansione della rete autostradale e infrastrutturale. La cifra attuale sottolinea l’importanza delle infrastrutture per lo sviluppo economico, mantenendo il focus sulla connessione tra investimenti e crescita.

Prima un richiamo al passato: " Il boom economico degli anni Sessanta è stato possibile anche grazie allo sviluppo della rete autostradale e infrastrutturale". Poi un impegno per il futuro: "Gli investimenti previsti e la stagione di grandi trasformazioni che è iniziata possono generare un altro miracolo sul fronte dello sviluppo e della mobilità". A parlare è Fabrizio Larini, neopresidente di Aiscat, l’associazione dei concessionari autostradali, che ha appena annunciato 50 miliardi di investimenti sulla rete e interventi per adeguare alle nuove norme più del 70 per cento delle gallerie e del 50 per cento dei ponti, tutti costruiti prima degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Cinquanta miliardi di investimenti. Autostrade motori della crescita"

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