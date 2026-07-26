Cinema e immagini per la scuola | cosa devono fare le scuole che aderiscono ai progetti nazionali Modelli di atti per DS e DSGA Con 7 allegati

Le scuole che partecipano al Piano “Cinema e immagini per la scuola” devono seguire le indicazioni dell’Avviso pubblico sulla Linea B, Azione B. Sono disponibili modelli di atti per direttori scolastici e DSGA. Il progetto include sette allegati, che forniscono linee guida operative e documenti necessari. L’obiettivo è garantire l’adesione corretta alle procedure previste dal piano nazionale.

Il Piano nazionale “Cinema e immagini per la scuola” torna al centro dell’attenzione delle istituzioni scolastiche con l’Avviso pubblico relativo alla Linea B, Azione B.1, dedicata ai “Progetti di rilevanza nazionale”. Si tratta di un intervento che mira a sostenere iniziative di educazione all’immagine, alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo, formazione del pubblico scolastico e sviluppo di competenze critiche nell’uso dei media. Puoi ricevere gli aggiornamenti di “Gestire la scuola” iscriviti alla nostra newsletter. Troppe e-mail? Iscriviti al canale telegram della rivista. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Cinema e immagini per la scuola: la guida operativa per le istituzioni che aderiscono ai progetti

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