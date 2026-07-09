Progetti FSE+ una guida pratica per scuole dirigenti e DSGA | al via lo speciale di Orizzonte Scuola

È stato pubblicato uno speciale di Orizzonte Scuola dedicato ai progetti FSE+. La guida pratica si rivolge a scuole, dirigenti e DSGA, con i primi approfondimenti incentrati sulla gestione dei ritardi nelle attività formative. Nei prossimi giorni saranno disponibili altri articoli che illustrano le novità introdotte dalle nuove indicazioni operative. La pubblicazione mira a chiarire le procedure e le regole aggiornate per l’attuazione dei progetti.

I primi approfondimenti sono dedicati alla disciplina dei ritardi nello svolgimento delle attività formative. Nelle prossime settimane saranno pubblicati ulteriori approfondimenti dedicati alle principali novità introdotte dalle nuove indicazioni operative. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Domanda supplenze da GaE e GPS max 150 preferenze: il consiglio del 2026 è “prudenza”, scegliere ciò che si è disposti ad accettare Il Fondo MOF: procedure operative e ultime modifiche del CCNL. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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