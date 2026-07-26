Il tifone Noul è arrivato in Cina domenica mattina, colpendo la contea di Huidong nella provincia del Guangdong. Le immagini mostrano venti forti e piogge intense nel sud del paese, inclusa Hong Kong. Il centro meteorologico nazionale cinese ha confermato il tocco a terra del tifone nella regione. Nessuna informazione è stata fornita su danni o interventi.

Il tifone Noul ha toccato terra domenica mattina, portando nel fine settimana venti e forti piogge nel sud della Cina, compresa Hong Kong. Secondo il centro meteorologico nazionale cinese, Noul ha toccato terra domenica mattina nella contea di Huidong, nella città di Huizhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. La tempesta, che si è sviluppata rapidamente, è stata il primo tifone a raggiungere la terraferma nella provincia del Guangdong quest’anno e il più forte ad aver colpito la Cina finora nel 2026, secondo la CCTV. Il tifone Noul ha portato forti venti e piogge intense in tutto il Guangdong, costringendo all’evacuazione di oltre 715. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, il tifone Noul si abbatte sul Paese: le immagini dalla contea di Huidong

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China Struck By Typhoon Noul! Homes, Cars Destroyed by Strong Winds in Hong Kong

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