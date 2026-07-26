Il regista ha dichiarato di vietare l’uso degli stivali Ugg sul set del suo nuovo film, ritenendoli simbolo della contemporaneità che distrae dalla realtà ricreata. Questa regola si applica alle riprese in corso mentre promuove l’ultimo progetto cinematografico. La decisione riguarda esclusivamente gli attori e il personale presente durante le riprese, senza specificare altre limitazioni sulla moda o sull’abbigliamento in generale.

Il regista, che in questi giorni sta promuovendo il suo ultimo film Odissea, ha una regola molto chiara sul set: niente Ugg. Il motivo? Considera questi stivali un vero e proprio simbolo della contemporaneità, capace di far uscire gli attori dalla realtà che la troupe sta cercando di ricreare per il film. «Oh, intendi proprio le UGG, quelle pantofole», esordisce Nolan quando intervistato da Gayle King durante una puntata CBS Mornings. «È una cosa di cui scherzavo con Emily Blunt e Anne già da tempo. - continua - A volte gli attori arrivano sul set indossandole perché le scarpe di scena fanno male, quindi si mettono questi enormi stivali morbidi e comodissimi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Christopher Nolan: «Niente Ugg sul set!». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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Nolan's ONE Wild Rule: He BANNED Uggs on Odyssey Set! Stars FURIOUS!

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