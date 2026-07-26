C’è anche un pezzo di Salento dietro i nuovi nemici dell’Uomo Ragno. In Spider-Man: Brand New Day, che debutterà nei cinema italiani il 29 luglio (il 31 negli Usa, ndr), il 48enne Christian Cordella firma un’altra produzione hollywoodiana di primissimo piano, contribuendo a dare forma all’immaginario del nuovo capitolo dedicato all’iconico supereroe Marvel. Dai costumi ai dettagli che rendono credibili i villain (i «cattivi»), il concept artist leccese ha trasformato personaggi nati sulle pagine dei fumetti in figure capaci di sembrare reali. Il principio che ha guidato il suo lavoro è stato trovare un equilibrio tra fedeltà all’universo Marvel e credibilità cinematografica: «La strada migliore è sempre quella nel mezzo», spiega. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Christian Cordella firma i costumi di Scorpion e di tutti i nemici hollywoodiani del nuovo Spider-Man: «Dal 29 luglio al cinema i miei cattivi che sembrano figure reali»

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Christian Cordella firma i costumi di Scorpion e di tutti i nemici del nuovo Spider-Man: «Dal 29 luglio al cinema i miei cattivi che sembrano figure reali»Christian Cordella ha disegnato i costumi dei nemici di Spider-Man nel film “Brand New Day”, in uscita il 29 luglio.

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