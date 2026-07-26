Christian Cordella ha disegnato i costumi dei nemici di Spider-Man nel film “Brand New Day”, in uscita il 29 luglio. Tra questi personaggi, alcuni hanno un aspetto molto realistico, come se fossero figure vere. La sua firma si nota negli abiti e nelle maschere che caratterizzano i cattivi, creando un effetto visivo che si distingue nel film. Parte del suo lavoro proviene dal Salento.

C’è anche un pezzo di Salento dietro i nuovi nemici dell’Uomo Ragno. In Spider-Man: Brand New Day, che debutterà nei cinema italiani il 29 luglio (il 31 negli Usa, ndr), il 48enne Christian Cordella firma un’altra produzione hollywoodiana di primissimo piano, contribuendo a dare forma all’immaginario del nuovo capitolo dedicato all’iconico supereroe Marvel. Dai costumi ai dettagli che rendono credibili i villain (i «cattivi»), il concept artist leccese ha trasformato personaggi nati sulle pagine dei fumetti in figure capaci di sembrare reali. Il principio che ha guidato il suo lavoro è stato trovare un equilibrio tra fedeltà all’universo Marvel e credibilità cinematografica: «La strada migliore è sempre quella nel mezzo», spiega. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Christian Cordella firma i costumi di Scorpion e di tutti i nemici del nuovo Spider-Man: «Dal 29 luglio al cinema i miei cattivi che sembrano figure reali»

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