Questa volta il licenziamento c’è e senza alcun preavviso. Il Comune di Bari ha rimosso dal suo organigramma e da quello della polizia locale, le due agenti coinvolte in «Codice Interno», la vasta inchiesta giudiziaria del febbraio 2024 che ha fatto tremare pezzi della politica locale per un presunto accordo elettorale alle Amministrative del 2019 con alcuni clan locali, tra cui i Parisi. Le due vigilesse, Rosalinda Biallo, 57 anni, di Triggiano, e Anna Losacco, 61 anni, di Bari, avrebbero secondo l’accusa chiesto per tre volte la «protezione» di Fabio Fiore - arrestato in «Codice Interno» e ritenuto vicino al clan Parisi - chiedendo di punire l’automobilista che le aveva minacciate e insultate pesantemente dopo aver ricevuto una multa. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - «Chiesero protezione al clan», il Comune di Bari licenzia le due vigilesse coinvolte in «Codice Interno»

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