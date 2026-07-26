Chiesa ha segnato il terzo gol con il Liverpool, iniziando subito forte con la nuova squadra. L’attaccante, ex Juventus, ha mostrato determinazione e ha inviato un messaggio diretto all’allenatore Iraola. La sua presenza sul campo è stata immediatamente evidente, contribuendo alla fase offensiva dei Reds. Il gol rappresenta un importante segnale di apertura nel suo nuovo ruolo con il club.

di Francesco Spagnolo Chiesa è stato protagonista sin da subito con il Liverpool. L’ex Juve ha firmato il terzo gol lanciando un messaggio molto chiaro a Iraola. Il precampionato del Liverpool targato dal nuovo allenatore Andoni Iraola si appresta a entrare nel vivo della preparazione e regala immediatamente indicazioni estremamente interessanti, soprattutto in ottica azzurra. Nel corso della tournée estiva negli Stati Uniti, i Reds si sono imposti con un pirotecnico 4-2 nell’ amichevole contro il Sunderland, con Chiesa che ha trovato anche la rete. A catturare i riflettori di questa prima prestigiosa uscita americana è stato senza dubbio l’italiano, l’ex attaccante esterno della Juventus, apparso immediatamente brillante e già perfettamente integrato nei meccanismi tattici del nuovo tecnico spagnolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa subito in gol con il Liverpool, l’ex Juve vuole essere protagonista con i Reds – FOTO

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Its Useless! Chiesas Injury Shocks Italy - Liverpool's Next Move

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