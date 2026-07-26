Chiesa prima gioia della stagione E Szoboszlai lo celebra così
Federico Chiesa ha segnato il suo primo gol in questa pre-season durante l'amichevole vinta 4-2 dal Liverpool contro il Sunderland. La partita si è svolta ieri, con Chiesa che ha trovato la rete nel secondo tempo. È il primo gol stagionale per il giocatore, che aveva già partecipato ad altre amichevoli senza segnare. La squadra ha concluso l'incontro con questa vittoria, consolidando l'inizio positivo della preparazione estiva.
Inizio di stagione positivo per Federico Chiesa, che nell'amichevole vinta 4-2 dal Liverpool contro il Sunderland, ha trovato il suo primo gol in questa pre-season. E Szoboszlai, con la fascia da capitano al braccio, lo celebra così. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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