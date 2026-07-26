Chiesa prima gioia della stagione E Szoboszlai lo celebra così

Notizia in breve

Federico Chiesa ha segnato il suo primo gol in questa pre-season durante l'amichevole vinta 4-2 dal Liverpool contro il Sunderland. La partita si è svolta ieri, con Chiesa che ha trovato la rete nel secondo tempo. È il primo gol stagionale per il giocatore, che aveva già partecipato ad altre amichevoli senza segnare. La squadra ha concluso l'incontro con questa vittoria, consolidando l'inizio positivo della preparazione estiva.