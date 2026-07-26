Chiesa prima gioia della stagione E Szoboszlai lo celebra così

Da video.gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Federico Chiesa ha segnato il suo primo gol in questa pre-season durante l'amichevole vinta 4-2 dal Liverpool contro il Sunderland. La partita si è svolta ieri, con Chiesa che ha trovato la rete nel secondo tempo. È il primo gol stagionale per il giocatore, che aveva già partecipato ad altre amichevoli senza segnare. La squadra ha concluso l'incontro con questa vittoria, consolidando l'inizio positivo della preparazione estiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inizio di stagione positivo per Federico Chiesa, che nell'amichevole vinta 4-2 dal Liverpool contro il Sunderland, ha trovato il suo primo gol in questa pre-season. E Szoboszlai, con la fascia da capitano al braccio, lo celebra così. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

chiesa prima gioia della stagione e szoboszlai lo celebra cos236
© Video.gazzetta.it - Chiesa, prima gioia della stagione. E Szoboszlai lo celebra così
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Teatro Petruzzelli, è «Inno alla gioia» la prima stagione del nuovo sovrintendente Carusi. «Un omaggio a Beethoven»La prima stagione del nuovo sovrintendente al Teatro Petruzzelli si intitola “Inno alla Gioia” ed è dedicata a Beethoven.

Fedez, la prima foto con Edoardo Lupo e mamma Giulia Honegger: “Una gioia così grande”Fedez ha condiviso la prima foto con il suo bambino, Edoardo Lupo, e con la madre del neonato.

Argomenti più discussi: Lodi: festa per il 40° di ordinazione di don Brusati nella chiesa del Carmine; Cile - A Los Angeles Ordinato Sacerdote Padre Sebastián Vega Selaive; Donnarumma e Alessia Elefante sposi: dopo il sì in chiesa, il party in piscina con le ostriche; Milano Mirabello. Presentazione delle piccole Lucia e Ludovica.

Papa a Napoli: p. Tesse, aspettiamo con gioia un nostro fratello(da Napoli) Preghiamo, perché l’annuncio di Gesù, che Papa Leone proporrà alla Chiesa e al mondo, possa trovare ascoltatori umili, docili e accoglienti dalla buona novella che tramite la sua voce lo ... agensir.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web