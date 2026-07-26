Chiara Nasti ha celebrato il secondo compleanno della figlia Dea a Ischia con una festa in grande stile. La madre ha organizzato una cerimonia con decorazioni e torta per la bambina. Zaccagni, il compagno di Nasti, non era presente all’evento. Recentemente si sono susseguite voci sulla coppia, ma non ci sono state conferme ufficiali.

Solo all’inizio di questo mese si era parlato diaria di crisitraChiara Nasti e Mattia Zaccagnie oggi a ciò si aggiunge un altro particolare. La piccola Dea ha spento la sua seconda candelina con una festa da favola organizzata dalla mamma. L’influencer ha scelto Ischia e il suggestivo Relais Corte degli Aragonesi per celebrare il compleanno della secondogenitacon un evento curato in ogni particolare. Tra decorazioni rosa, palloncini, scenografie ispirate a Minnie e tanti piccoli invitati, il pomeriggio è stato all’insegna del divertimento. A catturare l’attenzione del pubblico, però, non è stato soltanto l’allestimento, ma ancheun’assenza che non è passata inosservata: quella del marito Mattia Zaccagni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Nasti festeggia il compleanno della figlia Dea a Ischia: Zaccagni grande assente, tornano i rumors sulla coppia

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