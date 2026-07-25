Chiara Ferragni sta trascorrendo l’estate a Como con il fidanzato e i figli. La influencer sta condividendo sui social moment delle sue vacanze tra relax e impegni lavorativi. La famiglia si trova in una località nota per il suo paesaggio e le sue attrazioni turistiche. La vacanza si inserisce in un tour italiano, durante il quale Ferragni alterna momenti di svago e attività professionali.

Prosegue in giro per l'Italia l'estate di Chiara Ferragni, tra vacanze e impegni di lavoro che l'imprenditrice e influencer non perde occasione per documentare sui social network. Dopo la vacanza d'amore a Portofino e il breve soggiorno a Roma, nelle stesse ore in cui l'ex marito Fedez era ancora ricoverato in ospedale, Ferragni ha raggiunto uno dei suoi luoghi del cuore, Como, per qualche giorno di relax insieme ai figli e al nuovo fidanzato. "Lago di Como coi figli e il mio amore", ha scritto la 39enne su Instagram a corredo dei tanti scatti inediti in arrivo da questo soggiorno a cinque stelle a Passalacqua, una... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

© Gazzetta.it - Chiara Ferragni, vacanza a Como col fidanzato José Hernandez e i figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiara Ferragni, baci e abbracci in piscina col fidanzato José HernandezL'imprenditore colombiano è stato fotografato mentre si baciava e abbracciava in piscina con Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni in vacanza con il fidanzato José Hernandez in Grecia, i "dubbi hot" sulla foto in cui si nasconde dietro il cappello sopra al managerChiara Ferragni si trova in Grecia con il fidanzato, il manager con cui si mostra spesso in vacanza.

Temi più discussi: Chiara Ferragni non commenta (per ora) la nascita del figlio di Fedez e Giulia Honegger; Stretta fiscale sugli influencer: il giro d’affari degli emuli di Chiara Ferragni è di oltre 400 milioni; Chiara Ferragni emozionata da Bad Bunny, che a un certo punto sembra parlare proprio a lei: Non sprecare le tue energie. Il passato non si può cambiare, ma possiamo imparare da esso; Chiara Ferragni non commenta la nascita del figlio di Fedez: cosa sappiamo finora.

CHIARA FUORI DI TETTA! – LA FERRAGNI, ETERNAMENTE IN VACANZA, È STATA PIZZICATA DA CHI A PORTOFINO x.com

J-Ax su Chiara Ferragni e Fedez: Davo consigli, mi interpellavano entrambi reddit

Chiara Ferragni, l’amore a Portofino con José Hernandes: dettagli romantici e location esclusiveDopo le isole della Grecia, Chiara Ferragni ha fatto ritorno in Italia per concedersi ancora qualche giorno di mare. Nello specifico, l’imprenditrice digitale ha puntato sulla Liguria e sul fascino re ... dilei.it

Chiara Ferragni, cena a lume di candela a Portofino insieme a José HernandezChiara Ferragni si gode una vacanza d'amore a Portofino con il fidanzato José Hernandez, tra passeggiate e una cena a lume di candela. Le foto della fuga romantica. gazzetta.it