Chiappucci | Pogacar è disumano va al doppio della velocità degli altri senza sudare né soffrire

Da ilnapolista.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha vinto i suoi primi cinque Tour de France, con una velocità superiore al doppio rispetto agli avversari, senza apparenti segni di fatica o sudore. Claudio Chiappucci ha commentato che il ciclista sloveno si muove “disumano” e la differenza con gli altri è siderale. La sua performance ha lasciato molti a bocca aperta, e le sue capacità sono state definite fuori dal normale.

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Claudio Chiappucci parla in un’intervista ad As di Tadej Pogacar, il ciclista sloveno che  ha appena vinto i suoi primi cinque Tour. Chiappucci parla di Pogacar: “La differenza con gli altri è siderale”. “Quello che abbiamo visto all’Alpe d’Huez non è una novità. Perché gli altri soffrono e lui no? Ditemelo. Quella scalata. è dura. La differenza con il resto è siderale. È sempre così. È qualcosa di unico, disumano. Perché gli altri soffrono e lui non sembra soffrire? In tutta la mia vita ho visto molti ciclisti. Uno come lui, che sembra non aver mai sofferto, non l’ho mai visto. Non lo so se è umano o no. Non traspare sofferenza, non suda, sorpassa gli avversari al doppio della velocità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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