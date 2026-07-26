Un gruppo di circa 20 persone, identificato come il blocco nero, ha assaltato il cantiere a Chiomonte. Si tratta di individui che si collocano in ambito antagonista e di estrema sinistra, spesso legati ai centri sociali. Durante l’attacco, hanno lanciato oggetti, rotto alcune barriere e danneggiato attrezzature presenti nel cantiere. Nessun ferito grave è stato segnalato, ma sono stati rilevati danni materiali.

Si fanno chiamare il blocco nero, traduzione in italiano di Black Block. Sono violenti, estremisti di sinistra e antagonisti che gravitano nei centri sociali, i soliti gruppi che si staccano dai cortei per provocare scontri, per picchiare, distruggere, vandalizzare. Erano circa settecento, in Val di Susa, vestiti di nero dalla testa ai piedi, maschere antigas od occhialini da piscina sugli occhi per reggere ai lacrimogeni. Hanno messo a ferro e fuoco i cantieri dell'alta velocità. In maggioranza francesi, ma anche spagnoli, e tanti italiani arrivati da tutto il paese, il grosso dal centro sociale Askatasuna di Torino rimasto senza una sede dopo lo sgombero di dicembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Chi sono gli antagonisti del blocco nero che hanno assaltato il cantiere di Chiomonte

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