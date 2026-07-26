Chevalier è un portiere da Juventus? I pro e i contro di un suo acquisto Attenzione a questi due problemi

Da juventusnews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nome di Chevalier è tornato a circolare tra le possibili scelte della Juventus, ma il suo acquisto presenta alcuni problemi. La società valuta i pro e i contro, considerando aspetti tecnici e di rendimento. Tuttavia, ci sono due questioni principali che preoccupano i dirigenti, senza ancora una decisione definitiva. La situazione rimane in fase di valutazione, mentre il portiere francese continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

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di Francesco Spagnolo Il nome di Chevalier è ritornato a circolare in casa Juventus, ma il suo acquisto non sembra assolutamente sorridere ai bianconeri. Ecco perché. La costante ricerca di sicurezza ed affidabilità tra i pali spinge la Juventus ad analizzare con estrema attenzione le opportunità del mercato internazionale per il proprio futuro difensivo. Tra i profili monitorati con maggiore interesse dai dirigenti torinesi spicca il nome di Lucas Chevalier, talentuoso estremo difensore di proprietà del Paris Saint-Germain. Questa potenziale trattativa si prospetta come un’operazione di mercato articolata e ricca di sfaccettature, legata a doppio filo alla delicata situazione che il calciatore sta vivendo a Parigi, dove la concorrenza con Safonov ha gradualmente ridotto il suo spazio nell’undici titolare guidato da Luis Enrique. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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