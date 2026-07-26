Il nome di Chevalier è tornato a circolare tra le possibili scelte della Juventus, ma il suo acquisto presenta alcuni problemi. La società valuta i pro e i contro, considerando aspetti tecnici e di rendimento. Tuttavia, ci sono due questioni principali che preoccupano i dirigenti, senza ancora una decisione definitiva. La situazione rimane in fase di valutazione, mentre il portiere francese continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

di Francesco Spagnolo Il nome di Chevalier è ritornato a circolare in casa Juventus, ma il suo acquisto non sembra assolutamente sorridere ai bianconeri. Ecco perché. La costante ricerca di sicurezza ed affidabilità tra i pali spinge la Juventus ad analizzare con estrema attenzione le opportunità del mercato internazionale per il proprio futuro difensivo. Tra i profili monitorati con maggiore interesse dai dirigenti torinesi spicca il nome di Lucas Chevalier, talentuoso estremo difensore di proprietà del Paris Saint-Germain. Questa potenziale trattativa si prospetta come un’operazione di mercato articolata e ricca di sfaccettature, legata a doppio filo alla delicata situazione che il calciatore sta vivendo a Parigi, dove la concorrenza con Safonov ha gradualmente ridotto il suo spazio nell’undici titolare guidato da Luis Enrique. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Chevalier è un portiere da Juventus? I pro e i contro di un suo acquisto. Attenzione a questi due problemi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mateta alla Juventus, parte 2: ecco i pro e i contro del suo acquisto per la prossima stagione

Leggi anche: Suzuki è un portiere da Juve? I pro e i contro del possibile acquisto del giapponese

Temi più discussi: Non solo Dibu: 5 portieri per la nuova Juve; Tacconi: Juve, prendi Vicario: sa vincere ed è friulano come Zoff. Suzuki? Faccia altre 2 anni al Parma...; Juve, volata a due per la porta tra Suzuki e Vicario. Diomande verso il Real riapre la pista Brahim Diaz; Juve, si stringe per il portiere: Vicario prenotato, Suzuki si scalda ma c'è anche il Psg. Le trattative.

Tremoulinas consiglia Chevalier: Riparta dalla Juve, è un gradino sotto Inter e Napoli: perfettaIntervenendo sul canale L'Équipe TV, l'ex difensore e oggi opinionista Benoit Tremoulinas ha espresso la sua chiara preferenza per il futuro di Lucas Chevalier, indicando la Serie A come la ... tuttomercatoweb.com

PSG, Chevalier è un caso: a penalizzarlo è la fragilità emotiva nelle partite importantiL’arrivo di Lucas Chevalier al Paris Saint-Germain la scorsa estate era stato accolto come un colpo ambizioso e strategico. Giunto per raccogliere l’eredità di Gianluigi Donnarumma, il giovane ... m.tuttomercatoweb.com