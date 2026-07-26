Che siate in cerca di un indirizzo per una fuga last minute o che sogniate un tuffo in una spiaggia chic ecco 10 novità a tema viaggio che vi farà piacere conoscere

Sono state annunciate dieci novità nel settore dei viaggi, tra cui una nuova destinazione a Jesolo dove è possibile vivere il tramonto sull’Adriatico. La località offre ora un nuovo spazio dedicato al relax, pensato per chi cerca una fuga last minute o una giornata in spiaggia. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla struttura o sulle modalità di accesso, ma si evidenzia l’apertura di un nuovo punto di riferimento per il turismo balneare nella zona.

C he siate in cerca di un indirizzo per una fuga last minute, o che sogniate un tuffo in una spiaggia chic, ecco 10 novità a tema viaggio che vi farà piacere conoscere JESOLO Relax sull’Adriatico C’è un nuovo luogo dove il tramonto sull’Adriatico diventa un’esperienza da vivere. È 1923 Seaview Lounge, il rooftop dell’Hotel Casa Bianca al Mare di Jesolo, una terrazza panoramica sospesa tra cielo e mare che racconta una nuova idea di ospitalità contemporanea. Un indirizzo dove il tempo rallenta, la luce cambia e l’Adriatico diventa protagonista. Info: https:www.hotelcasabianca.com SICILIA Stop al polistirolo in mare Obiettivo: tutelare il mare dalle microplastiche, eliminando il polistirolo dal comparto ittico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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