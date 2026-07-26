Charles Leclerc non trova una spiegazione | Comportamento della macchina incoerente Quando siamo favoriti…

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Charles Leclerc ha concluso al quarto posto il Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota ha commentato un comportamento incoerente della vettura, che non ha saputo sfruttare la prima fila ottenuta nelle qualifiche. Nonostante la posizione di partenza favorevole, il monegasco non è riuscito a migliorare la sua posizione durante la corsa.

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Domenica con pochi sorrisi per Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, ha chiuso al quarto posto al termine del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, non sfruttando minimamente la prima fila conquistata ieri nelle qualifiche. Sul tracciato dell’Hungaroring il team Ferrari sognava addirittura la doppietta ma, anche per colpe proprie, ha portato entrambi i piloti fuori dal podio. Non propriamente quello che sognavano prima delle vacanze estive. La vittoria è andata ad un dominante Lando Norris che ha preceduto Max Verstappen di 15.0 secondi mentre completa il podio Kimi Antonelli a 18.7. Quarta posizione per Charles Leclerc a 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

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