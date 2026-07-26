Charles Leclerc | Siamo forti dove non dovremmo E quando siamo favoriti… Vetture difficili da comprendere

Notizia in breve

Charles Leclerc ha concluso al quarto posto nel Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula Uno 2026. Nonostante abbia ottenuto la pole position nelle qualifiche, il pilota monegasco ha avuto difficoltà durante la corsa e non è riuscito a migliorare la posizione. Ha commentato che la vettura è forte in aree inaspettate, ma anche difficile da comprendere, e ha sottolineato che la squadra si trova in situazioni complicate, specialmente quando è favorita.