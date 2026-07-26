Charles Leclerc | Siamo forti dove non dovremmo E quando siamo favoriti… Vetture difficili da comprendere
Charles Leclerc ha concluso al quarto posto nel Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula Uno 2026. Nonostante abbia ottenuto la pole position nelle qualifiche, il pilota monegasco ha avuto difficoltà durante la corsa e non è riuscito a migliorare la posizione. Ha commentato che la vettura è forte in aree inaspettate, ma anche difficile da comprendere, e ha sottolineato che la squadra si trova in situazioni complicate, specialmente quando è favorita.
Domenica con pochi sorrisi per Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, ha chiuso al quarto posto al termine del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, non sfruttando minimamente la prima fila conquistata ieri nelle qualifiche. Sul tracciato dell’Hungaroring il team Ferrari sognava addirittura la doppietta ma, anche per colpe proprie, ha portato entrambi i piloti fuori dal podio. Non propriamente quello che sognavano prima delle vacanze estive. La vittoria è andata ad un dominante Lando Norris che ha preceduto Max Verstappen di 15.0 secondi mentre completa il podio Kimi Antonelli a 18.7. Quarta posizione per Charles Leclerc a 23. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1, GP d'Austria, Charles Leclerc (Ferrari): Facciamo tanta fatica con il motore
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