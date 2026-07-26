Chanel ha lanciato una versione intensificata di una sua fragranza storica del 1957, note per il loro carattere misterioso. La nuova interpretazione si presenta più scura e sensuale, con un profumo portafortuna arricchito e più prezioso. La formulazione conserva elementi distintivi ma si distingue per un tono più deciso e collezionabile. Il nuovo Extrait si rivolge a chi cerca una fragranza più intensa e duratura rispetto alla versione originale.

Chanel prende una delle fragranze più misteriose della sua collezione privata e la porta nella sua versione più intensa, sensuale e decisamente collector coded. 1957 entra ufficialmente nella linea Les Extraits, con una formula più ricca e scura, una distribuzione super limitata e un packaging a forma di diamante che sembra uscito direttamente dalla vanity di una socialite. La fragranza originale era stata creata nel 2019 dal maître parfumeur Olivier Polge per celebrare il 1957, anno in cui Gabrielle Chanel tornò trionfalmente sul mercato americano. In Cina, però, il profumo ha assunto un significato completamente nuovo: online è diventato una sorta di talismano olfattivo legato a ricchezza, fortuna e successo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chanel trasforma 1957 in un Extrait più dark: il profumo portafortuna diventa ancora più prezioso

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