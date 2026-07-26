Cesena primo tempo da dimenticare Poi ci pensa Druiventak a spegnere il Carpi
Nel primo tempo, la squadra di casa ha concluso senza segnare, mentre il Carpi si è presentato con diverse assenze e senza reti. Nella ripresa, un cambio di formazione ha portato in campo nuovi giocatori, tra cui Druiventak, che ha segnato il gol decisivo. La formazione ospite ha tentato di reagire senza successo, non riuscendo a pareggiare. La partita si è conclusa con il vantaggio per la squadra di casa, grazie alla rete di Druiventak.
CESENA 1 CARPI 0 CESENA (4-3-3): Siano (33’ st Fontana); Bisoli (23’ st Casadei), Mangraviti, Zaro (1’ st Piacentini), David (23’ st Natta); Francesconi (23’ st Bertaccini), Castagnetti (1’ st Arrigoni), Casadei (1’ st Schirone); Caprini (36’ st Zamagni), Druiventak (15’ st Shpendi), Tosku (1’ st Castorri). All. Diamanti. CARPI (4-2-3-1): Scacchetti (1’ st Perta); Zagnoni (30’ st Maggio), Lombardi (1’ st Nesi), Rossini (1’ st Bagatti), Ceccotti (25’ st Viti); Astrologo (1’ st De Sole), Figoli (1’ st Casarini); Zarpellon (1’ st Forapani), Vitale, Sall (1’ st Tchceuna); Puletto (1’ st Montipò). All. Cassani. Arbitro: Rashed di Imola. Rete: 8’ st Druiventak. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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