Cesena primo tempo da dimenticare Poi ci pensa Druiventak a spegnere il Carpi

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel primo tempo, la squadra di casa ha concluso senza segnare, mentre il Carpi si è presentato con diverse assenze e senza reti. Nella ripresa, un cambio di formazione ha portato in campo nuovi giocatori, tra cui Druiventak, che ha segnato il gol decisivo. La formazione ospite ha tentato di reagire senza successo, non riuscendo a pareggiare. La partita si è conclusa con il vantaggio per la squadra di casa, grazie alla rete di Druiventak.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CESENA 1 CARPI 0 CESENA (4-3-3): Siano (33’ st Fontana); Bisoli (23’ st Casadei), Mangraviti, Zaro (1’ st Piacentini), David (23’ st Natta); Francesconi (23’ st Bertaccini), Castagnetti (1’ st Arrigoni), Casadei (1’ st Schirone); Caprini (36’ st Zamagni), Druiventak (15’ st Shpendi), Tosku (1’ st Castorri). All. Diamanti. CARPI (4-2-3-1): Scacchetti (1’ st Perta); Zagnoni (30’ st Maggio), Lombardi (1’ st Nesi), Rossini (1’ st Bagatti), Ceccotti (25’ st Viti); Astrologo (1’ st De Sole), Figoli (1’ st Casarini); Zarpellon (1’ st Forapani), Vitale, Sall (1’ st Tchceuna); Puletto (1’ st Montipò). All. Cassani. Arbitro: Rashed di Imola. Rete: 8’ st Druiventak. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Cesena.

cesena primo tempo da dimenticare poi ci pensa druiventak a spegnere il carpi
© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, primo tempo da dimenticare. Poi ci pensa Druiventak a spegnere il Carpi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Cesena messo alle corde dal Carpi per un tempo. Poi ci pensa Druiventak: l’amichevole finisce 1-0

Leggi anche: Mbappé si trasforma in 45 minuti: primo tempo da dimenticare, poi la doppietta che abbatte Giroud e affonda il Senegal

Temi più discussi: E' Druiventak l'uomo copertina dell'estate del Cesena, un gol dell'olandese piega il Carpi ad Acquapartita; Il Cesena messo alle corde dal Carpi per un tempo. Poi ci pensa Druiventak: l’amichevole finisce 1-0; Cesena chiude il ritiro nel segno di Druiventak, 1-0 al Carpi; Cesena-Carpi 1-0, ko di misura per i biancorossi nel primo test stagionale.

cesena primo tempo daDruiventak festeggia il contratto segnando il gol-vittoria del Cesena sul CarpiIl Cesena ha chiuso il ritiro ad Acquapartita con un successo di misura sul Carpi, nel primo vero test della nuova stagione (1-0). Dopo un primo ... corriereromagna.it

cesena primo tempo daCesena, primo tempo da dimenticare. Poi ci pensa Druiventak a spegnere il CarpiIl test con gli emiliani chiude il ritiro di Acquapartita, da martedì squadra a Villa Silvia. Mercato, Pagano per rimpiazzare Berti . sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web