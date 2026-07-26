Celeste Polzonetti è la nuova n1 d’Italia nei 100 ostacoli! Netta vittoria agli Assoluti con un gran tempo
Celeste Polzonetti ha vinto la finale dei 100 ostacoli agli Assoluti 2026, stabilendo il nuovo record personale. Con una prestazione di alto livello, si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana per la prima volta. La vittoria arriva dopo aver migliorato le sue prestazioni durante la stagione universitaria negli Stati Uniti. La gara si è svolta senza incidenti, con Polzonetti che ha concluso con un tempo che la colloca al primo posto in Italia.
Celeste Polzonetti conferma gli enormi progressi effettuati in America durante la stagione universitaria e si laurea Campionessa Italiana per la prima volta in carriera, vincendo con una splendida prestazione la finale dei 100 ostacoli agli Assoluti 2026. La ventenne brianzola ha eguagliato infatti il primato personale stabilito lo scorso 11 giugno a Eugene nella semifinale NCAA, correndo in 12.74 (vento nullo) anche allo stadio Ridolfi di Firenze. Il riscontro cronometrico odierno è però ancor più significativo rispetto a quanto fatto in Oregon su una pista velocissima come quella dell’Hayward Field ed in condizioni favorevoli (vento +1.5).... 🔗 Leggi su Oasport.it
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CELESTE POLZONETTI - Ad un passo dal RECORD Italiano
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