Celeste Polzonetti è la nuova n1 d’Italia nei 100 ostacoli! Netta vittoria agli Assoluti con un gran tempo

Notizia in breve

Celeste Polzonetti ha vinto la finale dei 100 ostacoli agli Assoluti 2026, stabilendo il nuovo record personale. Con una prestazione di alto livello, si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana per la prima volta. La vittoria arriva dopo aver migliorato le sue prestazioni durante la stagione universitaria negli Stati Uniti. La gara si è svolta senza incidenti, con Polzonetti che ha concluso con un tempo che la colloca al primo posto in Italia.