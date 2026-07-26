Castro-Roma si chiude lunedì | affare da 35-40 milioni

La Roma sta finalizzando l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, con un accordo valutato tra 35 e 40 milioni di euro. La firma ufficiale è prevista per lunedì 27 luglio, dopo aver definito alcuni dettagli relativi a bonus e percentuale sulla futura rivendita. L'intesa tra le parti sembra ormai raggiunta, anche se l'ufficialità non è ancora stata comunicata.

Manca l’ufficialità, non l’accordo. La Roma ha in mano Santiago Castro, e la chiusura dell’operazione con il Bologna è attesa per lunedì 27 luglio. Restano da limare gli ultimi dettagli – bonus e percentuale sulla futura rivendita, principalmente – ma la sostanza dell’affare, secondo quanto filtra in giornata, è già scritta. Un’operazione da 35-40 milioni. I contorni economici del trasferimento si sono delineati nel corso della giornata. Matteo Moretto aveva parlato in mattinata di un’operazione ai dettagli, quantificata in 35 milioni di euro bonus compresi. Poco prima, Gianluca Di Marzio aveva indicato una cifra complessiva più alta, attorno ai 40 milioni, precisando che anche il giocatore stesse spingendo per il trasferimento in giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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