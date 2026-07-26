Quattro minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Castellanza, dopo due mesi di indagini, per aver partecipato a un'aggressione e a rapine al parchetto della Piramide il 23 maggio. La baby gang coinvolta ha aggredito e derubato alcune persone in quella sera. Gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno portato all'identificazione dei giovani, tutti under 18, responsabili dei reati. La polizia ha notificato le denunce ai quattro adolescenti.

Castellanza (Varese) – Ci sono voluti due mesi di indagini, ma alla fine i carabinieri della stazione di Castellanza sono riusciti a identificare il gruppo di adolescenti responsabile della violenta aggressione avvenuta la sera del 23 maggio al parchetto della Piramide. Quattro minorenni sono stati denunciati al Tribunale per i minorenni di Milano con accuse che vanno, a vario titolo, dalle lesioni alle percosse fino alla rapina. Un quinto componente del gruppo, invece, non ha ancora compiuto 14 anni e quindi non è imputabile. L'episodio aveva suscitato forte preoccupazione in città dopo che i genitori delle vittime avevano denunciato pubblicamente quanto accaduto, accendendo i riflettori sulle baby gang che frequentano la zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castellanza, aggressioni e rapine alla Piramide: identificata baby gang, denunciati quattro minorenni

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