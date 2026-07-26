Castellaneta Marina | uomo morto annegato Nel pomeriggio deceduto 20enne originario di Gioia del Colle

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni, originario di Gioia del Colle, è morto annegato nel pomeriggio a Castellaneta Marina. È stato trovato in acqua e, secondo le prime informazioni, potrebbe aver avuto un malore mentre nuotava. Le condizioni del mare non erano favorevoli e non si escludono altre cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La salma è stata rimossa dall’acqua.