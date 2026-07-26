Castellaneta Marina | uomo morto annegato Nel pomeriggio deceduto 20enne originario di Gioia del Colle
Un giovane di 20 anni, originario di Gioia del Colle, è morto annegato nel pomeriggio a Castellaneta Marina. È stato trovato in acqua e, secondo le prime informazioni, potrebbe aver avuto un malore mentre nuotava. Le condizioni del mare non erano favorevoli e non si escludono altre cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La salma è stata rimossa dall’acqua.
Un uomo originario di Gioia del Colle, 20 anni, è annegato nello specchio d’acqua antistante Castellaneta Marina. Era in mare, verosimilmente colto da malore in condizioni marine non buone. Trascinato a riva è stato soccorso, anche le manovre degli operatori del 118 sono state vane. L’uomo è deceduto. Intervenuti sul posto i carabinieri. L'articolo Castellaneta Marina: uomo morto annegato Nel pomeriggio, deceduto 20enne originario di Gioia del Colle proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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