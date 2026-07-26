A pochi chilometri dal centro di Lucca, nella Val Freddana, si trova il colle di Montecatino, circondato da boschi di castagni e querce. I sentieri che salgono da questa valle portano a un paesaggio naturale insolito per le zone collinari della provincia. La zona è nota per i suoi ambienti boschivi, che si estendono tra i colli lucchesi, offrendo un tratto di natura selvaggia a breve distanza dalla città.

Pochi chilometri separano il centro di Lucca da uno dei luoghi più insoliti delle sue colline. Basta imboccare i sentieri che salgono dalla Val Freddana per ritrovarsi tra boschi di castagni e querce, fino a raggiungere il colle di Montecatino. Qui, a 483 metri di quota, le testimonianze del passato sono rese visibili dai ruderi della chiesa di Santa Maria Annunziata. Per raggiungere questo affascinante luogo, il percorso è semplice e piacevole. Si cammina all’ombra del bosco, accompagnati dal profumo della vegetazione e dal silenzio che avvolge queste colline. L’ultimo tratto si apre su un ampio pianoro dove compaiono i resti della chiesa, della canonica e della torre campanaria, un tempo parte del sistema difensivo della Repubblica di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castagni e querce di Montecatino

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