Caso Epstein per l' ex principe Andrea l’inchiesta si allarga anche a sospetti reati sessuali E la polizia invita eventuali vittime a parlare
L'inchiesta che coinvolge l'ex principe si espande, includendo sospetti di reati sessuali e di corruzione. Le autorità hanno invitato eventuali vittime a farsi avanti, mentre si approfondiscono le accuse relative al periodo in cui l’indagato ricopriva un ruolo commerciale per il Regno Unito. Le indagini si concentrano su presunti abusi commessi in anni passati e collegati alle attività svolte durante il suo incarico ufficiale. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine.
Durante quegli anni, infatti, Andrea rappresentava ufficialmente il Regno Unito come ambasciatore commerciale internazionale, con accesso privilegiato a informazioni governative, leader politici, investitori e ambienti diplomatici. Secondo le ricostruzioni investigative, i file americani collegati a Epstein conterrebbero comunicazioni nelle quali Andrea avrebbe condiviso dettagli sensibili riguardanti missioni ufficiali e incontri economici internazionali. Gli investigatori britannici stanno cercando di capire se tali comportamenti possano configurare una violazione dei doveri istituzionali. Ma dietro quell’indagine starebbe emergendo la convinzione che il caso possa avere dimensioni molto più ampie rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Caso Epstein, lex Principe Andrea rilasciato dopo larresto,linchiesta va avanti - Vita in diretta
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