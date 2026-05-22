Caso Epstein per l' ex principe Andrea l’inchiesta si allarga anche a sospetti reati sessuali E la polizia invita eventuali vittime a parlare

L'inchiesta che coinvolge l'ex principe si espande, includendo sospetti di reati sessuali e di corruzione. Le autorità hanno invitato eventuali vittime a farsi avanti, mentre si approfondiscono le accuse relative al periodo in cui l’indagato ricopriva un ruolo commerciale per il Regno Unito. Le indagini si concentrano su presunti abusi commessi in anni passati e collegati alle attività svolte durante il suo incarico ufficiale. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine.

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