Caso Fakir le immagini mostrate dal Tg1 fanno discutere | Si sarebbe ferito così
Le immagini trasmesse dal Tg1 mostrano un uomo con evidenti ferite sul volto e sulla testa, presumibilmente provocate durante l’intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna. Le riprese ritraggono il volto insanguinato e segni di trauma, suscitando discussioni sulla dinamica degli eventi. La vicenda riguarda la tragica vicenda di Fakir e le modalità con cui sono state gestite le operazioni di polizia.
Il caso relativo alla tragica vicenda di Fakir si arricchisce di un nuovo ed essenziale tassello informativo che potrebbe chiarire definitivamente la dinamica degli eventi avvenuti durante l’intervento delle forze dell’ordine al quartiere Pilastro di Bologna. Un elemento chiave emerge dalle registrazioni effettuate tramite la videocamera indossata da uno degli agenti coinvolti, il cui contenuto è stato rivelato in esclusiva nazionale durante un servizio del Tg1. L’esame minuzioso dei singoli fotogrammi ha permesso di individuare un istante specifico in cui compare una ferita sulla nuca del quarantaduenne, offrendo così una potenziale... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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