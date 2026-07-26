La famiglia di Abderrahim Fakir ha lanciato una campagna di raccolta fondi per coprire le spese legali relative al procedimento giudiziario sulla morte dell’uomo. La richiesta è rivolta a chi desidera contribuire alle spese processuali e legali associate al caso. La piattaforma online permette a sostenitori di donare somme di diverso importo. La famiglia ha reso pubblico l’appello attraverso i propri canali, senza fornire dettagli aggiuntivi sul procedimento in corso.

La famiglia di Abderrahim Fakir ha avviato una raccolta fondi ufficiale per sostenere i costi legati al procedimento giudiziario sulla morte dell’uomo. L’iniziativa è stata promossa dalla nipote Yossra Fakir sulla piattaforma Produzioni dal Basso e punta a finanziare l’assistenza legale e le attività tecniche necessarie per seguire gli accertamenti. Le somme raccolte saranno destinate esclusivamente alle spese legali, alle consulenze medico-legali e scientifiche, alle perizie e alle attività investigative difensive. Il denaro servirà inoltre a coprire gli altri costi connessi al procedimento. Nelle prime ore, grazie al passaparola, la raccolta ha già superato gli 8. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Fakir, la famiglia apre una raccolta fondi per le spese legali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A fateful, tear-filled encounter: a single mother lost everything because of a CEO.

Notizie e thread social correlati

Daveigh Chase morta, il fidanzato apre una raccolta fondi. L’ex manager dell’attrice furioso: “Non donate. La famiglia sta già sostenendo tutte le spese”L’attrice Daveigh Chase, nota per aver doppiato Lilo in “Lilo & Stitch” e interpretato Samara in “The Ring”, è morta all’età di 35 anni.

“Non li usava per le spese legali, voleva sottrarli ai creditori”: ecco perché è stato sequestrato il conto di Roggero con 50mila euro della raccolta fondiIl conto del Comitato “iostoconmarioroggero” con 50mila euro è stato sequestrato.

Temi più discussi: Fakir, i primi dati dell'autopsia: Sangue nei polmoni e schiacciamento; Caso Fakir, Meloni: 'Fatto inaccettabile'. Schlein: 'Stato ha fallito'; Caso Fakir: Era ancora vivo, ma nessuno lo soccorre né lo slega; Che storia aveva Abderrahim Fakir.

Faranno il processo al morto. Sentir parlare la nipote della vittima per me è stato come rivivere un dolore. Così la senatrice Ilaria Cucchi intervenendo sul caso della morte di Abderrahim Fakir a Bologna, denunciando la macchina del fango contro la famiglia. x.com

Caso Fakir, la famiglia apre una raccolta fondi per le spese legaliI contributi saranno utilizzati esclusivamente per l’assistenza legale, le consulenze medicolegali e scientifiche, le perizie, le attività investigative difensive ... dire.it

Fakir rianimato mentre è ancora legato: il video consegnato dai legali della famigliaVicinanza dai famigliari di Fakir: La sua fine non la auguriamo a nessuno. Questa sera, 26 luglio, previsto un altro presidio a Bologna ... lastampa.it