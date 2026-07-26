casentino beffa eccellenza il cortona prende bassini

Nel Casentino, il club di Eccellenza ha perso un giocatore importante. Dopo aver deciso di non presentare ricorso contro il parere negativo della Covisod, il San Giuliano City ha lasciato libero un posto in serie D. La decisione è arrivata nelle ultime ore e ha aperto le porte a una nuova opportunità per altre squadre. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi di questa scelta.

Sono ore frenetiche nei dilettanti. Con la rinuncia al ricorso nei confronti del parere negativo espresso dalla Covisod, il San Giuliano City ha lasciato libero un posto in serie D. Un posto che spetterà – salvo sorprese – al Grassina. Ma questo non basterà alla chiamata del Casentino in Eccellenza, anche se riscriverà il massimo torneo regionale della categoria. Nelle ultime ore stanno circolando alcune indiscrezioni sul possibile girone che attenderà le formazioni aretine, perché lo stesso Grassina era inserito nel girone B lo scorso anno, lo stesso di Sansovino, Baldaccio, Castiglionese e Sangiovannese. Ad oggi l’ipotesi più accreditata... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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