La Casa di Comunità è stata ufficialmente aperta e funzionante, offrendo servizi sanitari sul territorio. Il presidente della regione ha sottolineato che il potenziamento dell’assistenza territoriale rappresenta una priorità, completando un percorso avviato nelle legislature passate. Tuttavia, un rappresentante del settore ha definito l’ospedale locale “debole”, criticando la capacità di risposta alle emergenze e ai bisogni della popolazione.

"Il potenziamento dell’ assistenza sanitaria territoriale è una delle priorità di questa giunta: una trama tessuta nel corso della precedente legislatura e che adesso arriva a compimento". Con queste parole il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha inaugurato ieri la Casa di Comunità Hub di Castiglion Fiorentino, nuovo tassello del modello di sanità territoriale che punta a portare i servizi più vicino ai cittadini. Alla struttura di via Madonna del Rivaio è stato destinato un investimento da 1,8 milioni di euro di fondi Pnrr, che ha permesso di rinnovare circa 800 metri quadrati del piano d’ingresso. Qui sono stati allestiti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa di Comunità a regime. Giani: "Servizi sotto casa". Agnelli: "Ospedale debole"

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