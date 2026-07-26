Caro benzina il pressing della premier | Rischiamo di farci male Ma è caccia alle coperture

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha espresso preoccupazione riguardo ai rischi di un intervento sui prezzi dei carburanti, sottolineando il pericolo di conseguenze negative. Nel frattempo, i tecnici stanno preparando un decreto ponte che entrerà in vigore tra circa una settimana o dieci giorni, a partire dalla fine del mese. Sono allo studio riduzioni di 24,4 centesimi al litro per il gasolio e di 6,1 centesimi per la benzina verde.

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I tecnici lavorano a un decreto ponte di 7-10 giorni a partire da fine mese. Allo studio un taglio di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la verde. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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