Caro benzina il pressing della premier | Rischiamo di farci male Ma è caccia alle coperture

Notizia in breve

La premier ha espresso preoccupazione riguardo ai rischi di un intervento sui prezzi dei carburanti, sottolineando il pericolo di conseguenze negative. Nel frattempo, i tecnici stanno preparando un decreto ponte che entrerà in vigore tra circa una settimana o dieci giorni, a partire dalla fine del mese. Sono allo studio riduzioni di 24,4 centesimi al litro per il gasolio e di 6,1 centesimi per la benzina verde.