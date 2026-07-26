Un manifesto affisso davanti alla Questura di Perugia riporta un elenco di nomi, tra cui quello di Carlo Giuliani, morto nel 2001 durante le proteste del G8 di Genova, e Abderrahim Fakir, deceduto nel 2021 durante un arresto in strada a Bologna. Accanto ai nomi sono presenti due date: il 20 luglio 2021 e un’altra senza specifica data, che si riferisce all’omicidio di Giuliani. Il testo chiede l’abolizione di carceri e polizia.

Un elenco di nomi e due date: 20 luglio 2021, giorno in cui venne ucciso Carlo Giuliani durante le proteste per il G8 di Genova, e Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante l’arresto in strada. Un elenco di uomini e donne che, in venticinque anni, secondo gli autori del manifesto, "uccise dalla polizia italiana durante un fermo o circostanze simili di cui si hanno testimonianze e prove", "Mancano - si legge ancora - quelle uccise nei regimi carcerari e quelle di cui non abbiamo sufficiente documentazione". E ancora: "Non si può riformare qualcosa che funziona perfettamente per quello per cui è stato pensato. Carceri e polizia vanno abolite". Slogan centrale dello scritto "Sappiamo chi è Stato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Carceri e polizia vanno abolite". Manifesto choc comparso davanti alla Questura di Perugia

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