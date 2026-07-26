Carburanti impazziti Benzina oltre due euro Tutte le aree più care e dove risparmiare

I prezzi dei carburanti sono saliti oltre due euro al litro, con le aree più care che aumentano ancora di più. Dopo che a luglio il governo ha deciso di non prorogare il taglio delle accise, si registra un aumento generalizzato. Le zone più costose sono ancora quelle con maggiori rincari, mentre alcune aree più economiche permettono di risparmiare. La situazione resta stabile, senza segnali di riduzione dei prezzi.

di Benedetta Macchini SIENA Ci risiamo. Ci avevamo sperato un po’ tutti quando, a inizio luglio, la decisione del Governo di non riconfermare il taglio delle accise sembrava aprire la strada a una progressiva discesa dei prezzi dei carburanti. E invece, eccoci di nuovo ad osservare con terrore i distributori e a sperare che l’ultimo pieno fatto duri il più possibile. Anche a Siena, secondo i dati di Osservaprezzi, il portale del ministero delle Imprese dedicato al monitoraggio dei carburanti, il prezzo della benzina al self service sfiora pericolosamente i due euro al litro. Quella servita, invece, ha già abbondantemente superato tale soglia psicologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fuel Prices In Australia Went Wild Again... Aussies Are Paying More Than Ever

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