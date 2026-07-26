Cannes-Roma 3-3 giallorossi in dieci dal primo tempo | rimonta firmata Lopez e Oggad su rigore

La Roma ha pareggiato 3-3 contro il Cannes in un’amichevole disputata allo Stade Pierre de Coubertin. La squadra italiana è rimasta in dieci dal primo tempo a causa di un’espulsione. La rimonta è stata completata con le reti di Lopez e Oggad, quest’ultimo su calcio di rigore. Questa è la terza amichevole stagionale conclusa con un pareggio per la formazione giallorossa.

Tre a tre, con un’espulsione di mezzo a complicare tutto. La Roma di Gian Piero Gasperini ha chiuso in parità la sua terza amichevole stagionale, sul campo del Cannes allo Stade Pierre de Coubertin. Sotto di due gol e in dieci uomini già dal 47?, i francesi hanno prima riaperto la gara con una doppietta di Lopez e poi trovato il definitivo pareggio dal dischetto, al 97?, con Oggad. Un test in famiglia, con vista sugli spalti. La sfida arrivava dopo il doppio 6-0 rifilato a Primavera e Trastevere nelle uscite precedenti, e stavolta l’asticella si è alzata, non di moltissimo, ma abbastanza da regalare una partita vera. Il Cannes, va detto, è un’altra società di proprietà della famiglia Friedkin, presente sugli spalti per l’occasione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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