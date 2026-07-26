“ Gli Stati Uniti sono attualmente un’ex democrazia con una opposizione che non riesce a contenere Trump e che giustamente punta alle votazioni di novembre, per le quali dobbiamo aspettarci di tutto. La parabola della repubblica presidenziale americana è molto in discesa “. Così lo storico Luciano Canfora, ospite a I n Onda, su La7, risponde alla conduttrice Marianna Aprile che gli chiede un parere sull’ultimo show di Donald Trump e sulla sua minaccia di ricandidarsi per un terzo mandato. “Questa degenerazione veloce della politica statunitense – osserva Canfora – ci impressiona molto perché abbiamo visto alti e bassi nella storia postbellica degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Canfora a La7: “Gli Usa sono un’ex democrazia, Trump non disdegna il colpo di Stato. Aspettiamoci di tutto”

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