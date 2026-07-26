Canfora a La7 | Gli Usa sono un’ex democrazia Trump non disdegna il colpo di Stato Aspettiamoci di tutto
Un commento di un esperto su La7 definisce gli Stati Uniti come un’ex democrazia, sottolineando che l’opposizione non riesce a contenere l’ex presidente, che viene descritto come disposto a ricorrere a un colpo di Stato. Si prevede che le elezioni di novembre possano portare a sviluppi imprevedibili. L’analista evidenzia la situazione politica attuale e le tensioni in corso nel paese.
“ Gli Stati Uniti sono attualmente un’ex democrazia con una opposizione che non riesce a contenere Trump e che giustamente punta alle votazioni di novembre, per le quali dobbiamo aspettarci di tutto. La parabola della repubblica presidenziale americana è molto in discesa “. Così lo storico Luciano Canfora, ospite a I n Onda, su La7, risponde alla conduttrice Marianna Aprile che gli chiede un parere sull’ultimo show di Donald Trump e sulla sua minaccia di ricandidarsi per un terzo mandato. “Questa degenerazione veloce della politica statunitense – osserva Canfora – ci impressiona molto perché abbiamo visto alti e bassi nella storia postbellica degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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