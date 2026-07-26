Il pianeta sta affrontando un’ondata di caldo record, con danni molto pesanti all’ambiente e alle attività umane. È arrivato il fase di Super El Niño, un fenomeno climatico che potrebbe intensificare ulteriormente le temperature globali. Dopo anni di temperature elevate, questa nuova fase rischia di aggravare gli effetti di eventi meteorologici estremi e di modificare i modelli climatici in molte regioni.

Il pianeta potrebbe trovarsi davanti a una nuova fase di forte attenzione sul fronte climatico. Dopo anni segnati da temperature globali elevate, ondate di calore e fenomeni estremi sempre più frequenti, gli accertamenti degli esperti si concentrano ora sull’evoluzione di El Niño, il fenomeno oceanico-atmosferico capace di influenzare il meteo su scala mondiale. Secondo quanto riportato nelle più recenti analisi scientifiche, le condizioni osservate nel Pacifico potrebbero favorire un episodio di intensità eccezionale, già indicato da alcuni studiosi come un possibile Super El Niño. Al momento non si tratta di una certezza, ma di un’ipotesi monitorata con particolare cautela, considerando il contesto di riscaldamento globale già in corso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Caldo record, danni pesantissimi!”. Arriva Super El Niño

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