Il Milan ha confermato di non essere disposto a cedere il giocatore in prestito. Sul fronte delle trattative, il Fenerbahçe è tra le squadre interessate, ma non ci sono accordi ufficiali né conferme di trattative in corso. Il giocatore ha manifestato la volontà di trasferirsi all’estero, mentre il club milanese mantiene ferme le proprie posizioni sulla cessione. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle trattative.

Uno dei temi di mercato più caldi in Casa Milan resta la possibile cessione di Rafael Leao. L'esterno portoghese ha ribadito la propria volontà di lasciare in Italia per intraprendere una nuova esperienza all'estero e in Turchia ci sono due squadre che stanno seguendo attentamente la situazione: Fenerbahce e Galatasaray. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda ci ha pensato l'esperto di mercato Matteo Moretto. Calciomercato Milan, Leao al Fenerbahce? Moretto fa chiarezza. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha fatto il punto sul futuro di Leao. > "Leão si presenterà in ritiro, ma la sua volontà rimane quella di cambiare squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: "Il Milan non apre al prestito di Leao. Interesse del Fenerbahce? Ecco la verità"

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Temi più discussi: Calciomercato Milan, Leao: la verità su interesse di Roma e Turchia; Moretto: Il mercato di Leao è fermo. Ad oggi i club in vantaggio sono Galatasaray e Fenerbahce; Moretto: Situazione di Leão è molto complicata, serve tempo. E occhio anche a Santiago Giménez; Moretto: Dortmund forte su Karetsas, ma il Milan non è tagliato fuori.

Leão, parla Matteo Moretto: Il Milan chiede 50-60 milioni, Galatasaray e Fenerbahçe sono interessati ma zero offerte scritte. E la Roma...! milannews24.com/moretto-leao-f… #ACMilan #Leao #Fenerbahce #Galatasaray #Calciomercato x.com

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