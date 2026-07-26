Calciomercato Inter LIVE | il Real Madrid torna all’assalto per Bastoni Contatti continui per Romero

Notizia in breve

Il Real Madrid ha ripreso i contatti con l'Inter per Bastoni, mentre continua il pressing su Romero. Le trattative di calciomercato sono in corso, con incontri frequenti tra le parti coinvolte. L'Inter segue le operazioni in tempo reale, con diverse trattative attive e aggiornamenti costanti. Nessuna ufficialità è stata ancora annunciata, ma le negoziazioni sono in fase avanzata. Le voci di mercato si susseguono, mentre le trattative proseguono senza sosta.