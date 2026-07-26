Calciomercato Inter LIVE | il Real Madrid torna all’assalto per Bastoni Contatti continui per Romero

Da internews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Real Madrid ha ripreso i contatti con l'Inter per Bastoni, mentre continua il pressing su Romero. Le trattative di calciomercato sono in corso, con incontri frequenti tra le parti coinvolte. L'Inter segue le operazioni in tempo reale, con diverse trattative attive e aggiornamenti costanti. Nessuna ufficialità è stata ancora annunciata, ma le negoziazioni sono in fase avanzata. Le voci di mercato si susseguono, mentre le trattative proseguono senza sosta.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 26 LUGLIO Il Real Madrid non molla Bastoni: Mourinho vuole il difensore nerazzurro, ma l’Inter chiede ben 70 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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