Calciatore arrestato in discoteca | le accuse sono gravi

Un calciatore è stato arrestato in una discoteca di Torino. Le accuse nei suoi confronti sono di natura grave. La serata si svolgeva con musica alta e luci soffuse, mentre la pista era affollata di giovani. La situazione si è svolta in modo tale che, per alcune ore, non si avevano elementi certi sulla vicenda.

Musica alta, luci che tagliano il buio e una pista piena di ragazzi. Per qualche ora, in quella notte torinese, tutto sembrava poter restare nascosto dentro la confusione della discoteca. Ma tra la folla c’era qualcuno che lo ha riconosciuto subito. E da quel momento la serata ha preso una piega drammatica. Il protagonista è un calciatore di 28 anni, con un passato anche nella Pro Vercelli e in diverse squadre dell’Eccellenza piemontese. Secondo quanto emerso, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. La destinazione scelta, nella notte del 18 luglio, era la discoteca One di corso Massimo d’Azeglio, a Torino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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