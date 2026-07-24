Chris Brown si è dichiarato colpevole in tribunale a Londra per rissa, in seguito a un alterco avvenuto in una discoteca. Le accuse più gravi sono state ritirate, ma rimane quella per aggressione collettiva, che prevede fino a tre anni di carcere. L'artista ha ammesso le responsabilità di fronte alla corte, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'alterco. La sentenza è prevista nelle prossime settimane.

Alla Chris Brown, un po’ a sorpresa, si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale di Londra per rissa in seguito a un alterco in una discoteca londinese. Il cantante vincitore di un Grammy ha ammesso la propria colpevolezza durante un’udienza tenutasi venerdì 17 luglio presso la Southwark Crown Court. In precedenza, aveva negato accuse più gravi di aggressione per aver picchiato un produttore musicale con una bottiglia nel 2023. Fino a ieri lo scenario era chiaro: processo con giuria fissato per il 26 ottobre, tre capi d’imputazione sul tavolo, rischio di anni di carcere. Oggi, invece, l’accordo con la procura ha ribaltato tutto. Le accuse più pesanti, tentata lesione personale grave con l’aggravante dell’intenzionalità, lesioni personali effettive e possesso di un’arma impropria (la bottiglia) in luogo pubblico, sono state ritirate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono colpevole”: Chris Brown si arrende in tribunale. Ritirate le accuse più gravi, rimane in piedi quella per “rissa” che prevede fino a 3 anni di reclusione

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