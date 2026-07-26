Il tecnico ha deciso di confermare Camarda in rosa per tutta la stagione, scelta che è stata commentata positivamente da un giornalista. Quest'ultimo ha definito la decisione “da applausi” e ha sottolineato le potenzialità particolari del giovane calciatore. La mossa del tecnico è vista come una scelta strategica per valorizzare il talento, mantenendolo nel gruppo della squadra. La conferma del giovane rappresenta un punto fermo per il progetto tecnico in corso.

Il giornalista Luca Calamai loda la scelta di Ruben Amorim di puntare con forza sul talento di Camarda in vista di questa stagione. Ecco il parere di Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Restando in casa Milan è invece da applausi la decisione del tecnico Amorim di tenere per tutta la stagione in talento Camarda". Il giornalista spiega il perché sia importante questa scelta: "Finalmente un allenatore che ha il coraggio di investire sui nostri giovani promettenti". E poi conclude con un grande apprezzamento per il giovane talento del Milan: "Camarda ha potenzialità speciali, mi auguro possa diventare un bomber da Nazionale". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calamai: "Da applausi la decisione di Amorim di tenere Camarda. Potenzialità speciali"

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